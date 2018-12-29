«Мастер» парковки в Невском районе получил «новогодние подарки»

«Фольксваген Поло», припаркованный на помойке во дворах проспекта Пятилеток (Невский район Санкт-Петербурга), методично обложили мусором.

Фотографии «украшенного» автомобиля появились 29 декабря в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Говорят, что плохо мы живём. Вон, люди машины выбрасывают, – шутят в комментариях. – Вроде, не битая и достаточно свежая на вид. Да и кризис в стране... Зачем выбрасывать? Совсем уже зажрались». «Бензин кончился, а на новый денег нет», – объясняют другие комментаторы.

С автомобилями, мешающими спецтранспорту подъехать к мусорнице или людям подойти к ней, регулярно поступают подобным образом. Вообще, неправильная парковка легко вызывает народный гнев. За это в Петербурге жгут (фото), режут колёса (фото), красят в розовый цвет, просто пишут записки (фото), устанавливают на капот кирпич и даже унитаз – тут есть и летний, и зимний варианты.