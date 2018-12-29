Думать надо быстрее. Почему чемпионом мира по быстрым шахматам стал 22-летний Даниил Дубов

28 декабря в петербургском Манеже новым чемпионом мира по быстрым шахматам (рапиду) стал 22-летний россиянин Даниил Дубов, на пол-очка опередивший чемпиона мира Магнуса Карлсена (Норвегия), Шахрияра Мамедьярова (Азербайджан), Хикару Накамуру (США) и еще одного молодого россиянина – 20-летнего Владислава Артемьева.

Даниил Дубов, новый чемпион мира по рапиду//Фото: Леннарт Отес

Две сотни лучших шахматистов мира соревновались в игре по 15 минут на партию (плюс 10 секунд добавлялось за каждый сделанный ход). Шахматным зрителям скучно ждать, когда гроссмейстер задумывается на полчаса. Будущее – за игрой с укороченным контролем.

Успех двух юных российских шахматистов неудивителен. «Фонтанка» спрогнозировала его еще в день открытия турнира: «На чемпионате мира по рапиду и блицу выступят лучшие российские молодые шахматисты, которые со свойственной юности наглостью и бесстрашием, уверен, поборются за самые высокие места. Также уверен, что в скором времени вы их фамилии услышите как претендентов на звание чемпиона мира в шахматах «больших» – «серьезных»».

Впрочем, и в классических шахматах чемпион мира по шахматам уже три раза был определен в тай-брейке – игре в быстрые шахматы – с сокращенным контролем времени. Так, в ноябре 2018 года Магнус Карлсен победил претендента Фабиано Каруану тоже в быстрые шахматы (рапид) на тай-брейке (все партии с классическим контролем завершили вничью). А в декабре на Гранд-чесс-туре в Лондоне использовали комбинированную систему зачета: гроссмейстеры играли между собой в классические шахматы, в рапид и в блиц, очки складывались.

Магнус Карлсен раздает автографы//Фото: Леннарт Отес

Можно предположить, что розыгрыш де-факто главного звания с укороченным контролем в будущем будет закреплено де-юре. И основным форматом для турниров станет рапид.

Современные шахматы переживают очередную новую волну интереса. Стали популярнее и как спорт, и как игра. Можно выделить несколько причин повышения такой популярности.

Играть самому

30 лет назад говорили о «смерти перворазрядника» – шахматы стали профессиональными, а любителям и негде поиграть. Сейчас бывший перворазрядник воскрес: любой может легко найти себе партнера для игры в любой момент.

Для желающего сыграть партию – партнер на расстоянии одного клика: миллионы людей находят себе равного по силе шахматиста онлайн. На сайте chess.com – 20 миллионов пользователей, среда – самая демократичная, одновременно сражаются по сети от совсем начинающих до лучших шахматистов мира. Например, топ-2 в рейтинге лучших мировых блицоров Хикару Накамура любит потренироваться в партиях по три минуты (а то и по минутке) со случайными незнакомцами – на этом сайте он уже сыграл десяток тысяч партий. Частый гость там и нынешний чемпион в рапиде Даниил Дубов.

гроссмейстеры Мамедьяров и Накамура//Фото: Леннарт Отес

А в метро, в очереди в налоговую, в кафе в ожидании заказа каждый может сразиться со своим смартфоном. Даже с чемпионом мира: одно из самых популярных в мире шахматных приложений для смартфона – Play Magnus. Идея состоит в том, что можно в зависимости от своего уровня игры сыграть с Магнусом любого возраста. Понятно, что нынешнего 28-летнего Карлсена любитель не обыграет, но сначала можно попробовать победить его, когда он был еще 7 – 8 летним мальчиком, а по мере своих успехов выбирать Магнуса постарше – 10-летнего, 12-летнего. Любитель получает возможность не только играть с компьютерной программой «с человеческим лицом», но и постепенно повышать свой уровень и уровень противника.

Смотреть за другими

Для обучения есть доступные компьютерные программы, электронные базы партий. Для зрелища: в Сети на многих сайтах, в том числе на YouTube, ведутся онлайн-трансляции всех шахматных соревнований с комментариями гроссмейстеров (на разных языках), с подсказками компьютерных программ, когда любой начинающий видит лучший ход (по мнению программы Stockfish) раньше, чем свой ход сделает гроссмейстер. Это, конечно, повышает самооценку болельщика, который в сердцах машет рукой при ошибке своего кумира: «Ну что ж, здесь же надо было…» Комментатор объяснит, почему не съели слона, компьютер покажет, почему надо отходить слоном.

Это одно из самых сильных маркетинговых изобретений онлайн-трансляций – оценка позиции на доске, которую делает бездушный, но все знающий Stockfish. И любитель понимает, у кого лучше, кто атакует, а кто защищается, у кого какие шансы, а кто прошел мимо «простого» выигрыша. Допустим, компьютер считает, что «- 0,5». Это означает, что у черных небольшой перевес, который шахматная программа оценивает примерно в полпешки. Пока белые думают над ходом, программа прямо под диаграммой предлагает три лучших продолжения. Если совсем грубо, то примерно так: если белые пойдут слоном, то позиция станет равной (оценка: «0»). Если ладьей, то позиция останется примерно такой же, как и была, оценка не изменится: «- 0,5». Но если белые решат двинуть пешку, то они сразу проигрывают, оценка падает до «-3» и программа приводит вариант, который ведет белых к поражению (если черные, конечно, найдут правильный ход, а не допустят ошибку в свою очередь).

Это увлекательное зрелище, доступное даже простым любителям. И в споре между консерваторами и сторонниками прогресса: нужно ли сокращать классический контроль партии, которая длится 7 часов и все равно заканчивается вничью, такие зрители выбирают быстрые шахматы.

Больше зрелища, больше голов

Где взять время, чтобы семь часов следить за одной партией? Что нам, болельщикам, делать, если гроссмейстер задумался на полчаса? Над чем он размышляет? И почему мы должны следить за неподвижной доской, фигуры на которой надолго замерли, сами тоскуя от нерешительности своего командира? Нам-то уже умный Stocкfish все рассказал, так что мы ждем, сыграет ли гроссмейстер, как указывает умная машина, или найдет свой план?

И когда опять заговорили о ничейной смерти шахмат с классическим контролем (напомню, что все партии в матче на первенство мира завершились вничью), а болельщики всегда хотят зрелища, побед, голов, то логично, если интересы организаторов турниров и спонсоров будут совпадать с желаниями любителей шахмат. Рапид же не столько сокращает само время на раздумывание (хотя и это, конечно), но главное – делает партию более ритмичной: без длительных «зависаний». А значит – более зрелищной и привлекательной.

На чемпионате мира по рапиду в Петербурге шахматистам на партию давали каждому по 15 минут + 10 секунд добавления к каждому сделанному ходу. Это позволяет играть активно и не бояться просрочить время в выигранной позиции: ведь даже со временем почти на нуле нужно просто не тратить на ход больше 10 секунд. В таком режиме сложностей с реализацией большого преимущества у гроссмейстера не должно возникнуть.

Фото: Леннарт Отес

Классика – слишком медленно и скучно, блиц – слишком быстро, так что, скорее всего, повышение популярности рапида уже в скором времени приведет к перетеканию зрителей, спонсоров (а соответственно – и формирование призового фонда) в эту категорию. Возможно, через какое-то время «народный» чемпион по быстрым шахматам станет богаче и знаменитее своего коллеги – просто чемпиона. Звание чемпиона мира по классическим шахматам станет чем-то типа титула «почетный чемпион», а матчи уже станут разыгрывать без особой шумихи «по гамбургскому счету».

Владислав Бачуров, специально для "Фонтанки.ру"