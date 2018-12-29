«Движение навстречу друг другу». В Кремле отвергли возможность объединения с Белоруссией

Россия и Белоруссия расширяют союзнические отношения, однако соединяться в единое государство соседние страны не будут. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

«Конечно, речи о каком-то присоединении не идет. Это, скорее, движение навстречу друг другу, это не движение в одну сторону», – цитирует 29 декабря Дмитрия Пескова издание «Газета.Ru».

Чиновник также отметил, что особые отношения двух государств не должны волновать партнеров по ЕАЭС, так как это в интересах всех сторон.

Напомним, что ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно заявлял, что объединения в единое государство не будет. Так, в октябре этого года он отметил, что якобы «незыблемо одно <...> мы [Белоруссия] суверенная и независимая страна». Лукашенко также рассказал, что речь об инкорпорации никогда не поднималась на переговорах ни с Борисом Ельциным, ни с Владимиром Путиным. Тем не менее, его частые визиты в Москву за последнее время породили новую волну слухов.