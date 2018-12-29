В Петербурге уже 7 баллов и 9-километровая пробка на КАД, в которой видели вертолёт

Самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю зафиксирована на КАД 29 декабря к 14:21. 9-километровый затор образовался на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Очевидцы рассказывают об аварии как раз на этом участке: грузовик врезался сзади в легковую машину, заметно укоротив её.

«Проезжал недавно. Скорая стояла, но пострадавших вроде не видно. Вся задняя часть [легковушки] смята. Там полный фарш из вещей и корпуса машины», – пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дмитрий. «Не видели пострадавших, но прилетал вертолёт и садился на трассу», – добавляет Светлана.

Вообще загруженность дорог Петербурга, как и предполагалась, к обеду сильно выросла – до 7 баллов. В обычные дни в это время суток бывает 4 – 5 баллов, а 7 – только в вечерний час пик.

Ещё несколько крупных пробок зафиксированы после 14 часов: