Происшествия
В Петербурге уже 7 баллов и 9-километровая пробка на КАД, в которой видели вертолёт
Самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю зафиксирована на КАД 29 декабря к 14:21. 9-километровый затор образовался на внутреннем кольце от Рябовского шоссе до реки Оккервиль. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
Очевидцы рассказывают об аварии как раз на этом участке: грузовик врезался сзади в легковую машину, заметно укоротив её.
«Проезжал недавно. Скорая стояла, но пострадавших вроде не видно. Вся задняя часть [легковушки] смята. Там полный фарш из вещей и корпуса машины», – пишет в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» Дмитрий. «Не видели пострадавших, но прилетал вертолёт и садился на трассу», – добавляет Светлана.
Вообще загруженность дорог Петербурга, как и предполагалась, к обеду сильно выросла – до 7 баллов. В обычные дни в это время суток бывает 4 – 5 баллов, а 7 – только в вечерний час пик.
Ещё несколько крупных пробок зафиксированы после 14 часов:
- 14:54, внутренняя сторона КАД, Большой Обуховский мост (вантовый), КАД – внутренняя сторона, от Мурманского шоссе до виадука над железной дорогой. Длина пробки — 7,7 км.
- 14:57, Дальневосточный проспект, от улицы Антонова-Овсеенко до Народной улицы. В пробке длиной 2,8 км можно потерять 30 минут, что на 22 минуты больше обычного.
- 14:51, Краснопутиловская улица, от Ленинского проспекта до Автовской улицы. В пробке длиной 2,9 км можно потерять 35 минут, что на 24 минуты больше обычного.
- 14:39, проспект Маршала Жукова, путепровод Автово, проспект Маршала Жукова, от Кронштадтской улицы до Петергофского шоссе. В пробке длиной 3,9 км можно потерять 31 минуту, что на 20 минут больше обычного.
- 14:33, Октябрьская набережная, от Октябрьской набережной, дом № 38, до Володарского моста. В пробке длиной 3 км можно потерять 30 минут, что на 22 минуты больше обычного.
- 14:06, набережная Черной речки, Коломяжский проспект, от Торжковской улицы до проспекта Королева. В пробке длиной 2,7 км можно потерять 33 минуты, что на 23 минуты больше обычного.
- 14:06, Большой Сампсониевский проспект, проспект Энгельса, от Сердобольской улицы до Северного проспекта. В пробке длиной 4 км можно потерять 50 минут, что на 31 минуту больше обычного.