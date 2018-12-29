«Никогда друг другу надоесть не сможем». Путин и Лукашенко встретились второй раз за неделю

Президенты Белоруссии и России никогда не смогут надоесть друг другу. Об этом во время встречи с Владимиром Путиным заявил Александр Лукашенко. Глава союзного государства 29 декабря приетел в Москву — уже во второй раз за эту рабочую неделю.

«Я пошутил, что мы надоели друг другу. Но, наверное, никогда друг другу надоесть не сможем, потому что есть вопросы, которые надо обсуждать, серьезно поговорить о дальнейшем нашем сосуществовании в этом тяжелом бренном мире, никуда от этого не деться, потому что проблемы надо решать», – цитирует 29 декабря Александра Лукашенко «Газета.Ru».

Ранее лидер Белоруссии посетовал, что в России якобы уже не относятся к его стране как к братскому государству. В Кремле с этим тезисом не согласились.

Напомним, что белорусский лидер посетил Кремль в последний рабочий день уходящего года для того, чтобы обсудить с российским коллегой актуальные вопросы двухсторонних отношений. До этого президенты встречались 25 декабря.