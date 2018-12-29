Происшествия
В Москве убит бенефициар нефтяной компании
Бенефициара нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалву Шаляхова нашли мертвым в Москве. На теле мужчины, 61 год, были резаные раны — на голове и туловище.
Как сообщает 29 декабря РБК, труп увидели в лифтовом холле жилого дома на улице Гарибальди.
«Да, так получилось. Я общаюсь со следователями, убийцу уже нашли и арестовали», — подтвердил журналистам смерть владельца гендиректор компании «Мастер-Нефть» Владимир Петров.
Нападавший был в медицинской маске. Дело возбудили по 105-й статье УК РФ (убийство).
Справка:
Компания «Мастер-Нефть» была основана в 2010 году. По итогам 2017 года ее выручка составила 2,3 млрд руб., чистая прибыль — 18,6 млн руб.
Фирма — подрядчик ЛУКОЙЛа.