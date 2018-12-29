В Москве убит бенефициар нефтяной компании

Бенефициара нефтяной компании «Мастер-Нефть» Шалву Шаляхова нашли мертвым в Москве. На теле мужчины, 61 год, были резаные раны — на голове и туловище.

Как сообщает 29 декабря РБК, труп увидели в лифтовом холле жилого дома на улице Гарибальди.

«Да, так получилось. Я общаюсь со следователями, убийцу уже нашли и арестовали», — подтвердил журналистам смерть владельца гендиректор компании «Мастер-Нефть» Владимир Петров.

Нападавший был в медицинской маске. Дело возбудили по 105-й статье УК РФ (убийство).