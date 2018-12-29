В Финляндии подорожают алкоголь, табак и лимонад

Власти Финляндии продолжают повышать налоги, чтобы оздоровить население, поэтому в следующем году подорожают вредные товары.

Как сообщает 29 декабря Yle, поднимется в цене вся алкогольная продукция. Уровень налога будет поднят в зависимости от крепости напитка – в среднем на 2,5%. На практике бутылка вина станет дороже примерно на 10 центов, а бутылка традиционной финской водки – на 20 центов.

Подорожание не обойдёт стороной и газировку, причём чем больше сахара в напитке, тем больше будет налог. Полуторалитровая бутылка лимонада подорожает примерно на 10 центов.

Курильщикам тоже придётся тратить больше. Цена на пачку сигарет будет на 52% состоять из налога. Налог на сигары будет более умеренным.

Ранее сообщалось, что смертность от алкоголя в Финляндии снизилась на треть. Минздрав страны хочет сделать страну полностью некурящей в ближайшие 15 – 20 лет.