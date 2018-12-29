В новом году россияне останутся без конфет, вина, бумаги и щебня из Украины

В расширенный список товаров, которые Россия запретила импортировать из соседней республики, попали продукты питания, гигиенические товары, а также техника.

«Вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина либо перемещаемых через территорию Украины, по утверждённому списку. Основной объём товаров, в отношении которых введён запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырьё и продовольствие», – об этом 29 декабря говорится в постановлении российского кабмина.

Россия запретила ввоз подсолнечного масла, пшеницы, рыбы, различных кондитерских изделий и конфет, овощей и фруктов, джемов и желе, пива, соков и вина, этилового спирта, гальки, гравия, щебня, бумаги, картона, турбин, тракторов и прицепов, а также женских гигиенических товаров.

«Правительство России может принять решение об отмене вводимых специальных экономических мер, если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров», — добавили в кабинете министров.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в «Твиттере» анонсировал расширение списка запрещенных в РФ украинских товаров. Это дополнительная мера — к ранее принятой в январе 2016-го.

Но первой начала санкционную войну Украина. Она ввела ограничение на ввоз российских товаров 30 декабря 2015 года. В черный список тогда попала продукция пищевой промышленности (чай, кофе, пиво и другое), химической промышленности для сельского хозяйства, а также косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло) и железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны, путевое оборудование). В середине декабря 2018-го действие ограничений было продлено до 31 декабря 2019-го.