Мамба запустила персональные трансляции

фото предоставлено пресс-службой Мамбы

В приложении для знакомств Мамба (18+) появились персональные трансляции. Теперь для того, чтобы увидеть собеседника, пользователю не нужно будет сообщать свой номер телефона, а достаточно просто выйти в прямой эфир.

Новая функция бесплатна и делает онлайн-знакомства еще комфортней. Вы можете убедиться в реальности человека, а также быстро понять действительно ли вы подходите друг другу?

Беспокоиться о нежелательных эфирах не стоит. Новая функция возможна только между теми людьми, у которых есть взаимная переписка: в правом верхнем углу чата вы увидите значок «начать трансляцию».

Как обычно, зрители смогут отправлять комментарии и лайки во время персонального «стрима», а если кто-то подарит вам виртуальный подарок, то половина стоимости «упадет» вам на счет в Мамбе. Эти монеты вы сможете потратить на продвижение своей анкеты.

О компании

Мамба – российский сервис онлайн-знакомств, который создан в 2003 году. На сегодня здесь зарегистрировано 40 миллионов человек. Ежедневно аудитория Мамбы увеличивается на 30 тысяч новых пользователей, при этом в онлайне каждую секунду находится до 100 тысяч людей, которые ищут пару.