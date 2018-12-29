На КАД перекроют на ночь четыре съезда с Дачного проспекта

На развязке кольцевой автодороги Петербурга с Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом в ночь на 30 декабря на семь часов закроют движение по четырем съездам. Там продолжают менять дорожные знаки.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 23:00 29 декабря до 6:00 30 декабря будут полностью перекрыты съезды с Дачного проспекта на ЗСД, Предпортовую улицу, а также внешнее и внутреннее кольцо КАД. На П-образных опорах над проезжей частью меняют знаки индивидуального проектирования.

На развязке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и сигнальные фонари дежурного освещения. Работы выполняет ООО СПК «Зелёный город».