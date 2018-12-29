Губернаторская охота в Иркутской области. Убийство медведя ради «классных фоток» стало основанием для уголовного дела

Генеральная прокуратура РФ провела проверку видео, на котором глава Иркутской области Сергей Левченко принимает участие в охоте на беззащитное животное. В окружении народного избранника ранее заявили, что ничего незаконного губернатор не делал.

кадр из видео/YouTube/Дмитрий Ларин

«Материалы прокурорской проверки были направлены в органы дознания, которые после их рассмотрения возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота). <...> Органом следствия также проверяются сведения о причастности к совершению преступления губернатора Иркутской области Сергея Левченко», – говорится 29 декабря в заявлении на сайте надзорного органа.

кадр из видео/YouTube/Дмитрий Ларин

В прокуратуре также рассказали, что было проверено соблюдение российского законодательства о животном мире. Выяснено, что 5 января 2017 года неустановленные лица без разрешения охотились на территории Иркутской области. «Ими нарушен приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении правил охоты», – пояснили в надзорном органе.

Ущерб, нанесенный природе, оценен в 90 тысяч рублей.

кадр из видео/YouTube/Дмитрий Ларин

Внимание прокуратуры на губернаторскую охоту обратил председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Николаев, написавший в сентябре обращение. Он настаивал, что поступок Левченко не достоин «ни губернатора, ни сибиряка, ни мужчины».

В пресс-службе главы региона рассказали, что ничего незаконного в охоте первого лица области в Нижнеудинском районе не было, так как она проходила в разрешенный период. При этом в окружении Левченко назвали подозрительным, что видео появилось на YouTube за неделю до выборов.

Напомним, что в резонансном ролике народный избранник в окружении вооруженных помощников демонстрирует губернаторскую охоту. Для этого Сергей Левченко сначала пристреливает ружье. Потом его подводят к берлоге, где спит медведь. «Хорошая берлога, да», – комментирует один из присутствовавших. Затем раздается первый выстрел, однако, кто точно стреляет, не видно из-за качества съемки. При этом собравшиеся смеются, демонстрируя свое хорошее настроение. «Вон голова, бей по голове», – советует, видимо, более опытный охотник. Раздается второй выстрел. «Ну что, достигли мы цели?» – спрашивает помощник у губернатора, который дает утвердительный ответ и жмет собравшимся руки. После этого медведя достают из берлоги, чтобы снять охотников с добычей. «Сейчас мы такие фотографии сделаем, мама дорогая!» – радуется один из собравшихся в лесу.