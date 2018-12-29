Академика Жореса Алферова выписали из больницы. Новый год он встретит в подмосковном санатории

Нобелевский лауреат и ректор Академического университета Жорес Алфёров выписан из больницы после гипертонического криза. Об этом 29 декабря «Фонтанке» сообщила его помощник Наталья Ланцова.

«Уже часа через два он будет в санатории под Москвой. Там пробудет от 14 до 21 дня, в зависимости от того курса восстановительных процедур, которые ему назначат местные врачи», — сказала она.

88-летнего учёного госпитализировали с гипертоническим кризом 30 ноября в Москве.

Алферов является лауреатом Нобелевской премии по физике. Он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 года работает в Физико-техническом институте имени Иоффе. 26 лет занимал пост вице-президента РАН.