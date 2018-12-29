«Машина санкций разбушевалась». Медведев расширил список запрещенных в России украинских товаров

Премьер-министр России анонсировал введение новых ограничений на ввоз целого ряда товаров из Украины.

«Это ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины», – объяснил 29 декабря в своем твиттере глава кабинета министров.

Дмитрий Медведев также отметил, что уже подписал постановление.

«Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие», – пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Пользователи микроблога главы кабмина по-разному восприняли сообщение, например, попросив уточнить, что конкретно не смогут купить россияне в следующем году. «Машина санкций разбушевалась», – отметил один из читателей твиттера Медведева.

Ограничение на ввоз российских товаров на Украину было введено кабмином республики 30 декабря 2015 года. В черный список попала продукция пищевой промышленности (чай, кофе, пиво и другое), химической промышленности для сельского хозяйства, а также косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло) и железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны, путевое оборудование). В середине декабря 2018-го действие ограничений было продлено до 31 декабря 2019-го.

Россия, в свою очередь, в январе 2016 года ввела запрет на импорт сельхозпродукции, сырья и продовольствия из соседней страны.