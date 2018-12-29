ГК «Лидер Групп» подводит итоги года

«Лидер Групп»

В 2018 году компания ввела в эксплуатацию шесть жилых комплексов, вывела на рынок два крупномасштабных проекта, существенно пополнила земельный банк и получила ряд новых разрешений на строительство.

Объем ввода:

ЖК «Капитан Немо», ЖК «Медалист», ЖК «Три кита 1», ЖК «Девятый вал 2», ЖК «Босфор», ЖК «Сириус В».

Совокупная площадь введенных домов составила порядка 370 тыс. кв.м. Общее количество квартир: 5 208.

Новые проекты:

Жилой квартал «Гавань Капитанов»; квартал-миллионник AEROCITY.

«Гавань Капитанов» представляет собой ансамбль из трех жилых комплексов, строящихся на намывных территориях Васильевского острова: «комфорт-класс» – «Магеллан», «комфорт+» – «Колумб» и «бизнес-класс» – «Нахимов».

Совокупная площадь строящихся домов: 117 211 кв.м. Общее количество квартир: 2 522.

AEROCITY – это проект комплексного освоения территории – квартал-миллионник, строящийся в черте города Санкт-Петербурга, в Пушкинском районе, в поселке Шушары. Квартал будет состоять из жилых комплексов разных классов комфорта, обеспеченных новой, качественной и современной инфраструктурой.

Объем текущего строительства:

По итогам 2018 года портфель строящихся проектов ГК «Лидер Групп» насчитывает шестнадцать жилых комплексов.

Совокупная площадь строящихся домов: 1 016 537 кв.м. Общее количество квартир: 15 486.

Объем портфеля реализуемых проектов:

По итогам 2018 года портфель реализуемых проектов ГК «Лидер Групп» насчитывает двадцать восемь жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Ипотеку в домах компании предлагают девятнадцать крупнейших банков РФ. За 25 лет успешной работы компания реализовала более 30 проектов общей площадью свыше 1,2 млн квадратных метров.

Визитной карточкой ГК «Лидер Групп» является 140-метровый бизнес-центр класса «А» LEADER TOWER. Это единственное в Санкт-Петербурге здание с уникальным мультимедийным фасадом.

Согласно единому реестру застройщиков, ГК «Лидер Групп» занимает третье место в рейтинге строительных компаний по объемам текущего строительства в Ленинградской оласти, седьмое место в Санкт-Петербурге и четырнадцатое в России, третье место в рейтинге строительных компаний по объемам ввода жилья в Ленинградской области, второе место в Санкт-Петербурге и девятое в России. Информация на 29.12.2018г.

Узнать больше о жилых комплексах компании можно в офисах продаж или по телефонам: +7 (812) 336-0-336 или 8-800-333-00-78.

Вся информация также представлена на сайте компании lidgroup.ru

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК «Капитан Немо» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kapitannemo/

ЖК «Медалист» – застройщик ООО «Рубеж», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/medalist/

ЖК «Три кита 1» – застройщик ООО «Аквамарин», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/trikita1/

ЖК «Девятый вал 2» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Времена года», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/devyatyyval2/

ЖК «Босфор» – застройщик жилищно-строительный кооператив «Трилогия», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/bosfor/

ЖК «Сириус В» – застройщик ООО «Лидер-88», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/siriusb/

ЖК «Магеллан» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/magellan/

ЖК «Колумб» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/kolumb/

ЖК «Нахимов» – застройщик ООО «Морская Строительная Компания», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/nahimov/

ЖК «Аэросити» – застройщик ООО "Якорь", проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/aerocity/