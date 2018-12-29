Елочный «Ку-клукс-клан» на «Приморской» прикрыли. Деревья глазеют на горожан менее явно

Творчество жителей Васильевского острова возле станции метро «Приморская» попытались сделать не таким вызывающим. Черные «глаза» на мешках, в которые на зиму упаковали ели, замазали белой краской.



Приводить зимние чехлы для молодых елей у метро «Приморская» в исходный вид коммунальные службы начали накануне. Свежие фото, уже без черных «глаз», горожане выложили в соцсетях 29 декабря. Несмотря на старания, сквозь белую краску все еще просвечивает народное творчество.

«Пририсуют что похуже», – делятся предположениями в соцсетях василеостровцы.

«Дорисовали бы улыбку, и веселее бы стало, появился бы добрый Каспер», – предлагают варианты другие.

«Вот сами втягивают себя в бессмысленную и беспощадную историю, нарисовали – стерли, нарисовали – стерли», – думают о перспективе пользователи в соцсетях.

В администрации Василеостровского района «Фонтанке» сообщили, что в курсе эпопеи с закрашиванием, но кто пришел к елкам с краской – и белой, и черной – не осведомлены.

«Глаза» на чехлах появились 27 декабря, петербуржцы сразу прозвали получившуюся инсталляцию «нетолерантными елками». Силами неизвестных шутников деревья стали похожи на представителей «Ку-клукс-клана», ультраправой американской организации, которая отстаивала превосходство белых, выступала против католиков и коммунизма.