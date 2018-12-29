Аэрофлот в новогоднюю ночь проведет розыгрыш сертификатов на перелет

https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank

В новогоднюю ночь на двадцати двух рейсах Аэрофлота состоится праздничный розыгрыш сертификатов* на подарочный перелёт туда-обратно экономическим классом на одно лицо в любую точку мира на регулярных рейсах авиакомпании с 1 января по 31 декабря 2019 года.

В розыгрыше примут участие пассажиры всех классов обслуживания, встречающие Новый год в полёте на рейсах (время вылета указано местное):

SU101 Нью-Йорк – Москва (вылет 14:10), SU105 Вашингтон – Москва (вылет 14:55), SU204 Москва – Пекин (вылет 21:05), SU208 Москва – Шанхай (вылет 19:55), SU212 Москва – Гонконг (вылет 19:35), SU220 Москва – Гуанчжоу (вылет 19:35), SU232 Москва – Дели (вылет 19:50), SU250 Москва – Сеул (вылет 21:00), SU260 Москва – Токио (вылет 19:55), SU270 Москва – Бангкок (вылет 19:25), SU272 Москва – Бангкок (вылет 21:30), SU274 Москва – Пхукет (вылет 20:55), SU290 Москва – Ханой (вылет 20:10), SU320 Москва – Мале (вылет 22:30), SU524 Москва – Дубай (вылет 18:45), SU1352 Москва – Воронеж (вылет 23:50), SU1700 Москва – Владивосток (вылет 16:10), SU1892 Москва – Тбилиси (вылет 22:15), SU2063 София – Москва (вылет 22:50), SU2134 Москва – Стамбул (вылет 21:45), SU2383 Женева – Москва (вылет 21:40), SU2549 Тенерифе – Москва (вылет 18:15).

Данные рейсы выбраны не случайно. Все они будут находиться в горизонтальном полёте именно в 00.00 по московскому времени с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.

Праздничный розыгрыш сертификатов и другие сюрпризы в новогоднюю ночь стали уже доброй традицией Аэрофлота. Акции проводятся ежегодно и пользуются популярностью среди пассажиров авиакомпании.

*Сроки акции: с 31 декабря 2018 г. по 1 января 2019 г., организатор: ПАО «Аэрофлот», ИНН: 7712040126, ОГРН: 1027700092661. Подробнее об организаторе акции, сроках, условиях можно ознакомиться на сайте https://www.aeroflot.ru