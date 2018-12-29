Экс-главу "Ленэнерго" Сорочинского приговорили к реальному сроку и амнистировали

Московский райсуд Петербурга подарил Андрею Сорочинскому предновогоднюю свободу. Экс-директор "Ленэнерго" в злоупотреблениях виновен, но тюремная примета сработала на "ура", и знакомство с Крестами он не возобновит.

Как передаёт корреспондент "Фонтанки", приговор Сорочинскому 29 декабря зачитывали почти два часа. Он пришёл в суд заблаговременно, вещей с собой смело не прихватил. Но кепи мял нервно, помня, что обвинение просило ему 4 c половиной года колонии. Неудачный опыт спокойствия тоже не добавлял.

Судья Валерия Королёва мечты прокуратуры о заключении не воплотила. Она признала Сорочинского виновным в том, что в должности директора "Ленэнерго" он злоупотребил полномочиями при размещении 13 млрд рублей на депозитах банка "Таврический" в 2013-2014 годах. Договор обслуживания продлили, когда несвободные деньги нужно было экстренно вызволять. После краха банка компанию спасало государство, федеральному бюджету это обошлось в 32 млрд рублей.

Сорочинский и его зам Денис Слепов, на которых возложили ответственность, вину не признают и утверждают, что интересами "Ленэнерго" не пренебрегали. Убедить в этом следствие и суд не вышло.

Судья отметила награды в области энергетики, зачла явку с повинной, учла среднюю тяжесть преступления, пребывание под арестом и назначила Слепову 2 года 4 месяца колонии-поселения, Сорочинскому – 2 года там же.

"Освободить от наказания в связи с амнистией", – провозгласила судья Виктория Королёва и тут же омрачила впечатление: "Взыскать солидарно в пользу "Лененерго" 228 млн рублей".

В зале как будто выдохнули. Выходили с улыбками, но на вопрос "Поздравлять вас?" Андрей Валентинович как будто с неуверенностью ответил: "Не знаю".

Рабочие планы, как и в прошлом году, держит в секрете.

"Вы узнаете, но рано пока говорить. Прежде надо было поставить точку. А так докторскую пишу", – сказал он корреспонденту "Фонтанки".

Гражданский иск защита собирается обжаловать.

Первый раз топ-менеджеры "Ленэнерго" на скамью подсудимых сели в апреле 2016-го. Сорочинский к этому времени по собственному желанию освободил директорское кресло. В мае 2017-го его приговорили к реальному сроку и немедленно увезли в изолятор. В декабре Горсуд отменил приговор, дело вернули на новое рассмотрение. Воодушевлённый Сорочинский вышел из Крестов-2 и переломил палочку, чтобы точно не вернуться.