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Город
29.12.2018 13:57
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На Карповке сносят «Северную корону». На ее месте могут построить жилой комплекс

На Карповке сносят «Северную корону». На ее месте могут построить жилой комплекс

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

В Петроградском районе Петербурга сносят заброшенную пятизвездочную гостиницу «Северная корона» с тридцатилетней историей. Об этом 29 декабря сообщает корреспондент «Фонтанки». Разрешение на строительство на месте долгостроя жилья действует до лета 2019 года.

На Карповке сносят «Северную корону». На ее месте могут построить жилой комплекс

Самый известный петербургский долгострой – гостиницу на набережной реки Карповка, в 1988 году начали возводить по проекту архитектора Марка Рейнберга. Для того времени проект был более чем элитным: отель на 247 номеров, подземный паркинг, бассейн. Объект менял владельцев и в 1992 году перешел банку «Санкт-Петербург». Спустя три года здание почти  достроили. Но в эксплуатацию его так и не ввели. 

В 1995 году в «Северной короне» состоялось торжественное мероприятие – банкет в честь пятилетия банка «Санкт-Петербург» с участием Анатолия Собчака и Людмилы Нарусовой. Во время торжества скончался один из гостей праздника – митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн. Смерть владыки породила сразу две городские легенды. Первая гласит, что за считанные минуты до того, как умереть, священнослужитель успел благословить Собчака на участие в выборах главы города. Согласно второй, именно после этого печального события отель забросили, а строение получило репутацию проклятого.

В 2004 году заброшенную гостиницу у банка купил «Еврофинанс Моснарбанк». Собственники предприняли неудачную попытку довести проект до ума. Затем концепция сменилась — появилась идея снести «проклятый отель» и возвести на этом месте жилье, но первый проект забраковал Градостроительный совет.

В последние годы гостиница покрылась молодой порослью деревьев и благодаря ветшающим, но все еще красивым интерьерам использовалась для проведения фотосессий. Кроме того, здание облюбовали руферы (любители забираться на крыши домов).

Летом 2016 года нынешний владелец гостиницы, ООО «Северная корона», получило разрешение на возведение на месте заброшенного отеля жилого комплекса. По информации с сайта Госстройнадзора, ЖК будет оснащен подземной автостоянкой и встроенным детским садом на 60 мест. Срок действия документа истекает в конце июля 2019 года. 

Ранее строительная компания принадлежала бывшим топ-менеджерам «Еврофинанс Моснарбанка» Владимиру Столяренко и Владимиру Бондаренко. Согласно базе данных СПАРК, с 21 декабря 2018 года 100% юрлица принадлежат московскому ООО «Венчурный капитал». Этой компанией, в свою очередь, владеют ООО «КБ Инвест» и Дмитрий Колосов.

 

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