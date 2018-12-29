Мутко предсказал 8-процентный рост цен на жилье в новостройках. И это не предел

О грядущем подорожании жилья в России предупредил вице-премьер Виталий Мутко. По его информации, отказ от долевого строительства даст, как минимум, 8-процентную прибавку.

«Простая арифметика: стоимость ресурсов была равна нулю, а сейчас застройщик должен получить кредит. Пока они говорят, что это минус минимум 8%. Вот вам уже на 8% рост. Конечно, на гражданина переложат все это», — сказал Мутко в интервью телеканалу «Россия 24» утром 29 декабря.

Чиновник также допустил, что не все застройщики смогут получить кредит.

«Конечно, не все, потому что банки не хотят работать с неустойчивостью, где маржинальность низкая. Регионов это коснется», — спрогнозировал он, добавив, что задача власти — за полгода решить этот вопрос с банками.

Напомним, с 1 июля 2019 года российские застройщики больше не смогут привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства клиентов будут аккумулировать на специальном счете, которым компании не смогут воспользоваться до тех пор, пока не передадут квартиры покупателям. Строить фирмы будут на банковские кредиты.