Не пробки, так ДТП: свободные дороги не помешали петербургским водителям собираться кучно

Утро 29 декабря отметилось в Петербурге множеством массовых аварий. И это несмотря на свободные дороги: до 11 часов утра пробки в городе не набирали и 4 баллов.

На Выборгском шоссе при въезде в Сертолово столкнулись шесть автомобилей, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Один из участников – Hyundai – в результате лишился колеса: его вырвало вместе с кулаком и лонжероном.

Четыре машины столкнулись на улице Савушкина, на светофоре в районе дома 107. Авария собрала небольшой затор, «минут на 20», отметили очевидцы. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на улице свободное.

На Приморском проспекте в направлении города собрался «паровозик» из трех автомобилей, в том числе двух BMW: легковушки и кроссовера. Авария произошла в среднем ряду, прямо перед камерами.

Еще трое встретились на Гражданском проспекте, между Северным проспектом и проспектом Науки. Очевидцы сообщают о двух легковушках и грузовике. «Видимо, сильно разложились – несколько скорых, гайцы. Автобусы стоят от Академки. Всех в объезд направляют, полосы перекрыты», – пишет Елена.

А самая серьезная массовая авария произошла около пяти часов утра на Невском проспекте. Там каршеринговый KIA протаранил стоявшие на светофоре «Жигули», а те отлетели еще в две машины. В результате водитель отечественного авто получил тяжелые травмы. К тому же сообщалось, что один из участников ДТП пьян.

И при этом дороги в Петербурге этим утром были необычайно свободны. Их загруженность была на 3 балла меньше обычного, отмечали аналитики «Яндекс.Пробок».