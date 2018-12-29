Setl City сдала первую очередь ЖК «Палацио» на Васильевском острове

Setl City

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь ЖК бизнес-класса «Палацио» на 25-й линии Васильевского острова.

10-этажные здания примыкают друг к другу, что позволило сформировать закрытые от посторонних и свободные от машин просторные внутренние дворы шириной 60 метров. Все секции ЖК «Палацио», спроектированного в традиционном для Петербурга стиле, имеют свой индивидуальный цвет (бежевый, оранжевый или зеленый) и оригинальные украшения: карнизы, декоративные решетки, балюстрады. Цоколь отделан благородным темно-серым керамогранитом, который гармонирует с цветной штукатуркой. По внешнему фасаду смонтировано энергоэффективное безрамное остекление лоджий.

Setl City

В ЖК представлены различные планировки – от студий до четырехкомнатных, в том числе евро-варианты, просторные семейные квартиры с кухнями-гостиными и удобными зонами для хранения, а также уникальные квартиры с открытыми террасами. Большинство квартир в первой очереди сданы с полной чистовой отделкой в цветовой гамме на выбор клиента: «Ваниль» или «Шоколад». Отделка включает в себя кафельную плитку и полный комплект сантехники в санузлах, ламинат, плинтусы с кабель-каналом, обои под покраску, межкомнатные двери с наличниками и фурнитурой.

Во внутренних дворах Setl City благоустроила четыре площадки для отдыха, две яркие детские площадки с игровыми комплексами и две полностью оборудованные зоны для занятий спортом. Отметим, что между домами первой и второй очереди уже оформлена 200-метровая прогулочная аллея – на ней высажены деревья и кустарники, установлены скамейки для отдыха и фонари.

Setl City

Квартал бизнес-класса «Палацио» возводится в престижном районе города с развитой транспортной инфраструктурой. В 15 минутах ходьбы от проекта располагаются станции метро «Василеостровская» и «Приморская», 2 минуты займет дорога до новой строящейся станции, вестибюль которой расположится на Большом пр. В.О.

Строительство квартала ведется с применением современных информационных технологий, которые позволяют уже на «этапе котлована» оценить внешний вид жилого комплекса, планировки квартир и расположение инженерных сетей.

Эксклюзивным брокером проекта «Палацио» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

Квартал «Палацио» – застройщик ООО "Остров Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/palatsio/declarations