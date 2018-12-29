В Таиланде второй раз за неделю произошел теракт. Исламисты открыли стрельбу и взорвали бомбы

Два взрывных устройства были приведены сегодня в действие в таиландской провинции Наратхиват, после чего вооруженные люди открыли огонь по посту охраны.

Террористы заложили бомбы под мостом и рядом с линиями электропередачи. В результате взрывов пострадали 4 местных жителя, а также сильно был поврежден мост в деревне Сакор. Об этом 29 декабря сообщает издание Bangkok Post.

Кроме того, в ночь на субботу неизвестные обстреляли пост охраны в районе Рангэ, а затем скрылись, встретив сопротивление.

Таиландская полиция считает, что за нападением стоят сепаратисты, которые регулярно устраивают теракты на юге королевства. Власти усилили меры безопасности из-за активизации террористов.

В ночь на 27 декабря два взрыва прогремели прямо на туристическом пляже Самила в провинции Сонгкхла. В результате теракта пострадали только памятники коту и мыши, а также монумент золотой русалке, которая является символом региона.

Напомним, что исламисты-сепаратисты добиваются создания султаната в преимущественно буддистском королевстве. Они собираются отделить южные провинций Паттани, Яла и Наратхиват. В результате борьбы за независимость за последние несколько лет погибли почти 7 тысяч человек.