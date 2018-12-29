Жилищники Петербурга начали использовать передвижные «гаражи» для автомобилей при очистке крыш от снега

Очевидцы в Петербурге засняли новую систему для защиты припаркованых машин во время уборки крыш. Жилищники просто смонтировали подобие передвижного гаража, на который можно сбрасывать снег и наледь.

По информации «Фонтанки», инновационным подходом отличились сотрудники ЖКС №2 Адмиралтейского района. Адрес, где было снято это видео: Гражданская улица, 24.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о проблемах, с которыми сталкиваются управляющие организации, которые пытаются сбрасывать снег и наледь в соответствии со всеми законными требованиями. Основная проблема – припаркованые машины. Ставить ограждения на проезжую часть нельзя, автовладельцы не внемлют предупреждениям о готовящихся работах, а ущерб от повреждения автомобиля в итоге компенсируют жилищники.