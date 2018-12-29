Парламент Финляндии рассмотрит вопрос о запрете фейерверков

В Финляндии 50 тысяч противников бытовых новогодних салютов оставили свои подписи в поддержку инициативы об ограничении использования пиротехники. Именно столько голосов нужно, чтобы инициатива была рассмотрена в парламенте.

Как пишет 29 декабря Yle, недовольные требуют запретить потребительское использование фейерверков классов F2 и F3, к которым, в числе прочего, относятся ракеты, петарды, большие фейерверки и т. д.

Цель инициативы – понизить число человеческих травм и пожаров, возникающих от пиротехники. Кроме того, инициаторы хотят защитить животных от стресса и сократить загрязнение окружающей среды.

Согласно действующему закону, запускать фейерверки можно только в новогоднюю ночь, с 18 до 2 часов. Ввоз пиротехники в Финляндию запрещён.