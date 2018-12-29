Активировать пополненный онлайн «Подорожник» теперь можно в автобусе

«Пассажиравтотранс» начал предоставлять услугу по активации удаленно пополненного ресурса билета «Подорожник» в автобусах. Раньше это можно было сделать только в метро.

Как сообщает предприятие 29 декабря, Петербург станет первым городом России, где внедрена подобная услуга. Теперь, пополнив билет онлайн на домашнем компьютере или с помощью смартфона, надо приложить его к терминалу в автобусе, который принимает банковские карты. Он расположен при входе во вторую дверь, и его можно узнать по стикеру с логотипами платежных систем. Сначала будет списана оплата поездки, а затем терминал отобразит надпись «Запись пополнения. Приложите карту». После записи данных появится сообщение об успешном пополнении с указанием зачисленной суммы. При этом важно не убирать билет от терминала ранее установленного времени и следовать инструкциям.

«Фонтанка» подробно писала ранее о проблемах, с которыми столкнулась реализация этого проекта. Активировать пополненный онлайн билет раньше можно было только в вестибюлях метро.

Прототип своей системы «Пассажиравтотранс» показал на форуме SmartTRANSPORT в середине октября 2017 года. С тех пор предприятие добивалось межведомственного согласования и записи необходимых цифровых ключей на модули для валидаторов подвижного состава.