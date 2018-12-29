Слова года: можете ли вы отличить постправду от селфи?

Редакторы Оксфордского словаря выбрали главное слово, определившее 2018 год. В Интернете уже подметили, что, в силу многозначности, это слово в равной степени связано с харассментом и отравлением Скрипалей, которые в известной степени определили новостную повестку за отчетный период.

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А помните ли вы, какое слово стало, по мнению авторитетных экспертов, главным в прошлом году? А в 2016? «Фонтанка» предлагает вам проверить свои знания и, возможно, расширить лексический запас.

И начнем как раз с самого главного слова уходящего года.