Программа капремонта в Петербурге выполнена на 99%

По состоянию на 24 декабря общее исполнение краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов на 2018 год составляет 99%. Примерно такой же показатель в собираемости платежей.

Как сообщает аппарат вице-губернатора Николая Бондаренко, на 24 декабря завершены 2494 вида работ, приняты в эксплуатацию 2390 на сумму 7,6 млрд рублей, остальное пока у рабочей комиссии. При этом общая собираемость взносов в 2018 году составила 98%, по жилым помещениям – 99,2%.

Кроме того, Николай Бондаренко в ходе совещания с заместителями глав районных администраций отметил большое количество комплексных мероприятий по нормализации температурно-влажностного режима чердачных помещений.

«В 2167 домах города мы привели в порядок чердаки, капитально отремонтировали 317 жестких крыш, – отметил чиновник. - Это исключительно важно для безопасности жителей и, вместе с тем, это необходимо для наведения порядка в домах в целом».

В 2018 году размер взносов для горожан варьируется, в зависимости от типа дома, от 3 до 4 рублей за квадратный метр площади. В следующем году минимальные взносы на капитальный ремонт вырастут на 1 рубль и составят от 4 до 5 рублей за квадратный метр. Собираемость взносов ранее росла с 84% в 2015 году до 91,2% в 2017-м.