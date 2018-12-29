Смольный подписал с ВТБ соглашение о снижении процентов за «Невскую ратушу». Чиновники сэкономят 300 млн рублей

Комитет имущественных отношений Петербурга и ЗАО «М», которое строило «Невскую ратушу», заключили дополнительное соглашение: теперь вместо 9,5% годовых процент снижен до 8,5. Это позволит Смольному сэкономить 300 млн рублей. Об этом 29 декабря «Фонтанке» сообщили в КИО.

О том, чтобы уменьшить сумму выплат за новый офис чиновников на Новгородской улице, в октябре 2018 года с банком ВТБ договорился врио губернатора Александр Беглов. Напомним, что по первоначальному соглашению за «Невскую ратушу» Смольный должен был заплатить 20,3 млрд рублей, из которых 5,8 млрд – проценты. Как объяснила «Фонтанке» пресс-секретарь КИО, сумма процентов может быть уменьшена даже больше, чем на 300 млн рублей. Это произойдет, если город будет гасить свои обязательства с опережением.

Проект по переезду городских чиновников запустили еще при губернаторе Валентине Матвиенко. Территорию в 6 га на пересечении Дегтярного переулка и Новгородской улицы в 2000-х начала застраивать компания «ВТБ Девелопмент», финансировал работы банк ВТБ. В ходе строительства поднимался вопрос о переуступке доли города стороннему инвестору, а список комитетов, которые должны были паковать вещи, постоянно менялся. В 2018 году петербургские чиновники переехали.