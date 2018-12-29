«Один удар, четыре дырки». Приставы за год собрали коллекцию запрещенного из личных вещей петербуржцев, в ней вилки, топоры и дубины

Почти 11,5 тысячи запрещенных предметов пытались пронести горожане в суды Петербурга за прошедший год. Среди них арматура, топоры, дубины и вилка.

Итоги года подводят в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов. Из сухой статистики: в 2018-м прошло больше 16 тысяч судебных заседаний, в среднем за день в здания приходило по 11 тысяч человек. Подсчитали и то, что лежало в сумках горожан, но не прошло рамки металлодетектора. Всего было найдено 11 440 различных предметов, около двух тысяч из которых – оружие и боеприпасы.

Были среди находок и уникальные экземпляры, например трость со спрятанным в ней клинком, кусок арматуры, телескопическая дубина. В Дзержинский районный суд пристав не пустил петербуржца с вилкой в рюкзаке. Гражданину объяснили, что от столового прибора придется избавиться, но тот запрета не понял. После короткой ссоры он выбросил вилку в урну, на просьбу вынести запрещенное из здания не отреагировал и в итоге ушел, так и оставив потенциальное оружие приставам.

Ранее в ФССП приводили и другую статистику – за год число невыездных россиян выросло на миллион. Долги копят за алименты, кредиты и коммунальные счета.