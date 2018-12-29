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Общество
29.12.2018 11:48
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СМИ: США оставят курдам оружие после выхода из Сирии. Турция считает их террористами и готовит военную операцию

Американская армия может передать имеющееся у нее вооружение курдским формированиям, которые к концу декабря объединились с сирийской армией у турецких границ. Анкара все это время спорила с Вашингтоном по поводу курдов, которых турецкие власти считают террористами.

Бронетехника, минометы и противотанковые ракетные комплексы могут быть переданы сирийским курдам после выхода США из арабской республики. Этот план разработало американское командование, и в ближайшее время он будет представлен президенту Дональду Трампу. Об этом 29 декабря сообщает агентство Reuters со ссылкой на свои источники. 

Белый дом напоминает, что такой шаг вызовет гнев со стороны Анкары, которая борется с курдским сепаратизмом. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предостерег от укрепления позиций террористов после выхода США из Сирии. Однако под это определение, по мнению турков, попадает и организация сирийских курдов. Именно наличие сил этого объединения стало камнем преткновения между американцами и турками, которые не могли долгое время определить судьбу важного форпоста к западу от реки Евфрат – города Манбидж. Стратегически важный населенный пункт был взят сирийской армией 28 декабря. После этого сирийцы и курды договорились о вводе войск на север Сирии, где проходит граница с Турцией. Анкара, в свою очередь, уже анонсировала военную операцию.

Напомним, что 19 декабря телеканал CNN рассказал, что у военных США подготовлены два плана по выводу войск из арабской республики: «полный» и «быстрый». Источник, близкий к Пентагону, заверил, что решение принял лично президент Дональд Трамп. Позже сам американский лидер заверил в «Твиттере», что Штаты добились победы над запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организацией ИГИЛ и выводят свои войска. Сейчас в Сирии находятся около двух тысяч американских военных. Отмечается, что контингент сил США в Ираке позволяет в случае необходимости начать военную операцию в соседней стране.

 

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