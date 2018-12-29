Массовое ДТП на Невском попало на видео. Водитель каршеринга даже не тормозил

Водитель, собравший «кучу-малу» из четырёх машин в центре Петербурга утром 29 декабря, даже не тормозил. Момент столкновения попал на камеру видеонаблюдения.

Напомним, в начале шестого часа утра у дома 30 по Невскому проспекту столкнулись четыре автомобиля. Как сообщают в группе «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» со ссылкой на ГИБДД Центрального района, 22-летний водитель на каршеринговом KIA Soul, двигаясь от Михайловской улицы в сторону набережной канала Грибоедова, влетел в остановившийся на светофоре ВАЗ-2104. От удара «Жигули» отбросило еще в две машины: по словам очевидцев, в BMW Х5 и Skoda Octavia.

На записи с камеры видно, что водитель KIA даже не тормозил, хотя на светофоре в ожидании «зеленого» выстроилось уже машин семь. Удар был такой силы, что «Жигули» просто впечатало в стоявший впереди кроссовер.

В результате аварии водитель «ВАЗа» получил перелом основания черепа и шок 2-й степени. В тяжелом состоянии его увезли в Мариинскую больницу. В ГИБДД также сообщали, что один из водителей был пьян – очевидцы утверждают, что это водитель «КИА».

Напомним, что в ночь на 28 декабря в Петербурге произошло как минимум три аварии с участием каршеринговых машин, причём две из них ещё и с такси.