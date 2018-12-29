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03.01.2019 10:45
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Семья, прогулки и камин: петербуржцы раскрыли секрет идеального отдыха

Чтобы отдохнуть с пользой для души и тела нужна особая атмосфера и окружение. Но в поисках уюта и красоты вовсе не обязательно уезжать из Петербурга

Семья, прогулки и камин: петербуржцы раскрыли секрет идеального отдыха

ООО «Терминал-Ресурс»

Мы так долго ждем новогодних каникул, строим планы, куда сходить, что посмотреть, с кем встретиться, что когда длинные выходные, наконец, наступают, не знаем, за что хвататься. И очень расстраиваемся, когда что-то из задуманного не получается. Хотя психологи давно предупреждают: не надо поминутно расписывать свой отдых, достаточно определить лишь основные дела, которые хочется сделать.

А самый лучший способ хорошо отдохнуть – сменить обстановку. Например, уехать из шумного и суетливого мегаполиса в тихий и уютный район, поближе к природе.

Собственно, так и поступили многие новоселы малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 3» в Пушкинском районе Петербурга. Новый дом был сдан в декабре (хотя изначально ввести комплекс в эксплуатацию планировалось к весне 2019-го года) и первые жильцы сразу же приступили к ремонту. На отделочные работы много времени не понадобится – квартиры во всех жилых комплексах «Образцовые кварталы», три из которых сданы, еще два строятся, застройщик, компания «Терминал-Ресурс» сдает с качественной предчистовой отделкой. 

Что касается дизайна, то тут фантазия жильцов ничем не ограничена. Панорамные окна, трехметровые потолки, система отопления «теплый водяной пол», которая заменяет привычные радиаторы – все это позволяет воплотить в жизнь самые смелые задумки в оформлении интерьера. А в третьем «Образцовом квартале» возможностей для создания уютного и комфортного пространства еще больше, потому что особенность этого комплекса – эркеры и непривычная для городской застройки опция – камины. В эркере, например, можно устроить зимний сад, рабочее место, поставить столик и кресла, чтобы за чашечкой кофе или чая любоваться закатами и рассветами. 

ООО «Терминал-Ресурс»

Ну а камин – это отличная возможность провести время в кругу родных и близких. Только представьте себе: за окном мороз, а у вас дома вся семья собралась у теплого камина. Взрослые ведут неторопливую беседу, дети играют рядом на полу и не нужно переживать, что им будет холодно, ведь «теплый» пол создает в помещении комфортную температуру. При необходимости тепла можно добавить или, наоборот, сделать прохладнее. 

А может, вы захотите побыть наедине со своей второй половинкой, устроив романтическое свидание? Для создания атмосферы – потрескивающие в камине дрова, приглушенный свет, приятная музыка, расставленные по комнате свечи, шампанское и ужин с изысканными блюдами.

Когда захочется разнообразить домашние посиделки, долго думать не придется. Можно поехать в сказочный новогодний Петербург, до которого рукой подать, или в Пушкин, если не хочется оказаться среди большого количества людей и машин. А можно прогуляться в парках Пушкина и Павловска, расположенных неподалеку от «Образцового квартала 3». Всего несколько километров от мегаполиса, а здесь уже совсем другая, настоящая зима с неповторимой атмосферой волшебства, спокойствия и неги. Заснеженные тропинки так и зовут прогуляться, одетые в прозрачные шубы деревья удивляют загадочными и неповторимыми узорами, лавочки с шапками белого снега выглядят по-зимнему уютно. Только за пределами мегаполиса по-настоящему можно почувствовать дыхание зимы и ее красоту, а еще отдохнуть от городской суеты и зарядиться энергией. Кстати, в отличие от городских парков в парках Пушкина и Павловска зимой всегда проходит множество развлечений: катание на ватрушках, конные прогулки и катание на санях. Поэтому, если хочется активного отдыха, вам точно сюда.

Говорят, как Новый год встретишь, так его и проведешь. Выдумывают? Возможно, но, как бы то ни было, смена обстановки, даже временная – это всегда приятно. А если решиться и поменять суету и шум мегаполиса на размеренный образ жизни в малоэтажных «Образцовых кварталах», кто знает, может тогда и сбудутся самые заветные желания и мечты?

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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