На дорогах Петербурга уже начались каникулы

Только после одиннадцати часов утра 29 декабря, официального рабочего дня, загруженность дорог Санкт-Петербурга достигла «жёлтых» 4 баллов по шкале «Яндекса».

В 8:15 сервис «Яндекс.Пробки» выдал редкое сообщение – на дорогах «неожиданно свободно», в городе 2 балла, что на 3 балла ниже обычного.

В целом максимальная загруженность утром, то есть до 10:00, составила 3 балла, что на 2 балла меньше, чем вчера, и на 3 балла меньше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали утром: Невский проспект к площади Александра Невского (5 баллов), Невский проспект к Дворцовой площади (6 баллов), Московское шоссе из центра (5 баллов), Московское шоссе в центр (6 баллов), Ленинский проспект к Маршала Жукова (5 баллов).

На ряде магистралей было отмечено необычно свободное для данного времени движение. Это Заневский проспект – проспект Косыгина в центр (2 балла, что на 4 балла ниже обычного), проспект Стачек в центр (2 балла, что на 4 балла ниже обычного), Витебский проспект в центр (3 балла, что на 3 балла ниже обычного).

Самые длинные пробки не дотянули даже до 4 километров:

6:27, внешняя сторона КАД, 3,9 км, от Ропшинского шоссе до реки Черная. Пробка продержалась 30 минут. 4:57, внешняя сторона КАД, 3,5 км, от реки Оккервиль до Колтушского шоссе. Пробка продержалась 20 минут. 9:58, Петрозаводское шоссе, Советский проспект, 2,2 км, от Полевой улицы до остановки "6-й лесопильный завод". Пробка продержалась 40 минут. 9:14, внешняя сторона КАД, 2 км, от Софийской улицы до виадука над железной дорогой. Пробка продержалась 40 минут. 3:19, Пулковское шоссе, 1,9 км, от мемориального комплекса "Пулковский рубеж" до поворота на Пушкин. Пробка продержалась 30 минут.

После 10 часов «Яндекс» нашёл только две магистрали, загруженные выше обычного:

10:09, Приморский проспект в центр – 6 баллов, что на 3 балла выше обычного.

10:54, проспект Культуры и Тихорецкий проспект – 7 баллов, что на 3 балла выше обычного.

Напомним, аномальные пробки «прописались» в Петербурге с начала недели. Их особенностью стало то, что днём движение оказывалось порой более плотным, чем утром. Возможно, так же будет и сегодня.