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Общество
29.12.2018 11:36
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Экс-сенатор Добрынин предложил вернуть украинских моряков перед Новым годом. Как сделал бы это Михаил Горбачев

«Первым шагом к восстановлению отношений с Западом и нормализации международной обстановки может стать разрешение керченского инцидента, в ходе которого российской стороной были арестованы 24 украинских моряка за незаконное пересечение государственной границы». Такое мнение высказал экс-сенатор, в прошлом зампред комитета по конституционному законодательству Совета Федерации, а ныне адвокат Константин Добрынин. По его мнению, у России для этого есть все правовые механизмы.

«Очевидно, что в действиях украинских военнослужащих, да и в самом событии нет признаков чего-либо криминального, и самый, на мой взгляд, подходящий вариант развития событий – следующий: разобрались, прекратили преследование и всех отпустили», – подчеркнул адвокат 29 декабря в разговоре с журналистом «Фонтанки».

Также, по мнению Добрынина, возможен и второй вариант – изменение обстановки, а значит, сначала меры пресечения, а потом и уголовного преследования. «Изменение обстановки подразумевает урегулирование разногласий и неясностей в режиме судоходства в проливе, из-за которых всё и случилось. В связи с урегулированием деяние утратило общественную опасность», – объяснил экс-сенатор.

Кроме того, для разрешения этого конфликта возможен и пересмотр вышестоящим судом решения о мере пресечения с изменением в сторону смягчения, поскольку нет никакой исключительности, обосновывающей столь жёсткую меру пресечения, тем более – для украинских граждан. «Арсенал альтернативных мер пресечения довольно широк: от поручительства государства или каких-то лиц до залога», – уточнил адвокат.

По мнению самого либерального в прошлом российского сенатора, череду событий в 2018 году можно «квалифицировать как перестроечные или предреформационные». Это и результаты региональных выборов, которые выиграли малоизвестные оппозиционные кандидаты, и всплеск интереса к рэпу, который начинает играть ту же роль, что и вышедшая из подполья рок-музыка во второй половине 80-х годов двадцатого века, и, конечно же, развитие ситуации на Украине, в том числе известный инцидент в Керченском проливе.

«Тем не менее, несмотря на весомые элементы сходства, нынешнее состояние России очень серьёзно отличается от СССР времен горбачевской перестройки», – уверен Добрынин.

«Михаил Горбачёв и его не столь многочисленные единомышленники в руководстве позднего Советского Союза шли на открытие страны, либерализацию всех сторон её жизни и сближение с Западом. Часто неохотно, под давлением обстоятельств и с оговорками, но все же шли. Нынешнее высшее политическое руководство РФ, похоже, к такому совершенно не готово», – пояснил он.

Кроме того, по словам Добрынина, Запад не только не готов доверять нынешней российской власти, но и не видит на политическом пространстве РФ каких-либо серьёзных сил, альтернативных Кремлю. 

«Советский Союз привык к десятилетиям жизни в условиях автаркии, однако начинал преодолевать экономическую и технологически изоляцию. Современная же Россия ведёт себя ровно наоборот, привыкнув к высокой степени международной интеграции и кооперации, поставив себя тем самым в значительную зависимость от Запада, – наша страна изобретает всё новые и новые способы самоизоляции», – добавил он. 

Кроме того, по мнению российского адвоката, поздний СССР добровольно и вынужденно сокращал количество актуальных и потенциальных конфликтов по своему периметру, чего никак нельзя сказать о нынешней РФ.

Между тем Константин Добрынин уверен, что «ситуация совсем не выглядит безнадёжной». Для ее разрешения он предлагает несколько простых, но эффективных мер, что станут стартовой позицией для начала пересмотра всей системы отношений России с многочисленными оппонентами на международной арене.

«Приоритетные меры здесь могут быть такими: полный обмен военнопленными, включая передачу до Нового года Украине моряков, захваченных 24 ноября во время так называемого керченского инцидента; принципиальный отказ от какого бы ни было российского вмешательства в процесс выборов президента Украины, назначенных на 31 марта 2019 года; жёсткое прекращение движения каких-либо боевиков и наемников, а также «военной техники из военторга» с российской территории в ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Прим. ред.) или обратно», – предложил он.

 

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