В Финляндию — на каникулы. Что нужно знать, чтобы путешествие прошло гладко

- Как не встать в пробку?
- Что лучше выложить из машины перед поездкой, чтобы не нарваться на штраф?
- Можно ли ехать на нешипованной резине?
- Везу друзьям в Финляндию дорогостоящие подарки. На таможне проблем не будет?
- Сколько алкоголя можно провезти в Финляндию?
- А сигареты не отберут?
- Финляндия отдыхает так же долго, как и Россия?
- Как будут работать на каникулах музеи?
- Когда отправляться на шопинг?
- Как работают пункты возврата Tax Free?
- Сколько сыра и других продуктов можно привезти из Финляндии в Россию?
- Сколько товаров разрешено ввозить в Россию без уплаты пошлин?
1 Как не встать в пробку?
Желающих попасть в Финляндию много, поток автомобилей в праздничные дни превышает пропускную способность российских пунктов пропуска вдвое, а то и втрое, а у финнов не хватает контролёров на паспортном контроле. Обе стороны, конечно, обещают усилиться, но совет здесь один: запаситесь терпением и по возможности избегайте часов пик. Ожидается, что петербуржцы массово рванут в Финляндию 29 и 30 декабря с 16:00 до полуночи, а после Нового года на выезде из России самые длинные пробки соберутся 2, 3, 4 января с 8:00 до 16:00. Возвращаться домой россияне будут 6, 7 и 8 января в период с 16:00 до 00:00.
Автомобилисты делятся друг с другом информацией о пробках на портале nagranitse.ru, примерную оценку ситуации даёт приложение Granitsa Online. Актуальную обстановку на финской стороне показывают также камеры на финской границе.
2 Что лучше выложить из машины перед поездкой, чтобы не нарваться на штраф?
Фейерверки, антирадары и радар-детекторы, средства самообороны (телескопические дубинки, кастеты, электрошокеры, лазерные указки, выкидные ножи, бейсбольные биты, цепи, дротики) – всё это оставьте дома. Любое оружие (огнестрельное, газовое, пневматические и травматические пистолеты) запрещено. Во время досмотра финские пограничники обращают внимание на пиратскую продукцию — диски, флешки со скачанными фильмами, музыкой, ПО. Все запрещенные предметы изымают и выписывают штраф.
3 Можно ли ехать на нешипованной резине?
На нешипованной — можно, но обязательно на зимней или «всесезонке». С декабря по февраль использование зимних покрышек в Финляндии обязательно. Они должны иметь маркировку M+S, MS или M & S. Глубина главного узора протектора зимних шин должна быть не менее 3,0 мм; рекомендуемая глубина – не менее 5 – 6 мм. Местные жители отдают предпочтение «шипам», чтобы обезопасить себя на скользких дорогах.
4 Везу друзьям в Финляндию дорогостоящие подарки. На таможне проблем не будет?
Если вы въезжаете на автомобиле, поезде, рейсовом автобусе или собственном прогулочном или воздушном судне (ну а вдруг?), без уплаты налогов и таможенных пошлин разрешается ввозить покупки стоимостью не более 300 евро. При путешествии из России в Финляндию на самолете лимит повышается до 430 евро.
5 Сколько алкоголя можно провезти в Финляндию?
Вы можете ввозить спиртное только в том случае, если пробудете в Финляндии более 72 часов. В этом случае без уплаты таможенных пошлин разрешается ввезти 4 литра неигристого вина (красного, белого или розового) и 16 литров пива (более 0,5%), помимо этого 1 литр крепкого алкоголя (более 22%) или 2 литра алкоголя до 22% (например, вермут, сидр, а также игристые вина).
Конечно, можно брать разные напитки, но их общее количество не должно превышать лимит. Например, можно взять 5 бутылок вина (по 0,75), коробку пива (24 х 0,33) и литр водки. А вот сверх нормы везти алкоголь вовсе не выгодно – придётся заплатить налог.
6 А сигареты не отберут?
На сигареты тоже действует ограничение в 72 часа, если только вы не летите в Финляндию на самолёте. В поездку продолжительностью более 72 часов можно взять без уплаты налогов до 200 сигарет (или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г курительного или трубочного табака) и 10 мл никотиновой жидкости (в электронных сигаретах или в картриджах).
Конечно, если вы едете на день, одну пачку у вас никто не отнимет, финские пограничники, скорее всего, простят вас. Строго-настрого запрещено передавать табак другим людям.
7 Финляндия отдыхает так же долго, как и Россия?
Нет. Канун Нового года, 31 декабря, — укороченный день. Официальные выходные дни в Финляндии — 1 января, а также 6 января, когда финны-лютеране празднуют Богоявление. В эти дни закрыты все госучреждения, банки, почтовые отделения.
8 Как будут работать на каникулах музеи?
31 декабря и 1 января все музеи закрыты. В Хельсинки 6 января работают по сокращённому графику «Амос Рекс» (c 11 до 17 часов), «Атенеум» и Музей Синебрюхова (с 10 до 17). Музей современного искусства «Киасма» 31-го и 1-го закрыт, но зато с 5 по 9 января будет принимать посетителей дольше обычного – с 11 до 22 часов. Ещё фестиваль Lux Helsinki радует световыми инсталляциями на улицах города — чем не искусство?
9 Когда отправляться на шопинг?
Сезон распродаж в самом разгаре, но праздники внесут коррективы в график работы ТЦ.
В Хельсинки торговый центр «Камппи» будет открыт 31 декабря с 9 до 18, 6 января — с 12 до 18, а 1 января заработает лишь часть магазинов. Универмаг Stockmann в последний день года обслуживает клиентов с 9 до 18, на следующий день отдыхает, а 6-го открывает двери с 11 до 18 часов. Приграничные магазины ждут россиян и в праздничные дни: так, точки сети Rajamarket открыты в канун Нового года до 16 или до 18 часов и даже 1-го, но по сокращённому графику. Laplandia готов продавать с 7:00 до 20:00 31-го, но 1 января посетителей не ждёт.
Часть супермаркетов открыта, как и торговые точки при АЗС. График работы разных заведений, предоставляющих товары и услуги, можно посмотреть на сайте Aukioloajat.com («Часы работы»). Страница на финском, но с картой разобраться не так уж и сложно. В поле Valitse paikkakunta нужно выбрать город, а в поле Kaikki kaupat – что конкретно вы ищете: apteekit – аптеки, autokorjaamot – автосервисы, kioskit – киоски, museot – музеи, pankit – банки, ruokakaupat – продуктовые магазины.
10 Как работают пункты возврата Tax Free?
Пункты возврата Tax-Free компании Global Blue на МАПП «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Торфяновка» не работают 31 декабря и 1 января, а со 2 по 8 января они открыты с 10 до 23 часов.
11 Сколько сыра и других продуктов можно привезти из Финляндии в Россию?
Турист может привезти домой 5 кг продукции животного происхождения (мясо, рыба, сыр, сливочное масло и т. д.) и 5 кг продукции растительного происхождения (овощи, фрукты). При этом рыба и мясо должны быть только в заводской упаковке. Обжаренный зерновой и молотый кофе ввозить можно.
Что касается корма для животных, то здесь также есть ограничения. Разрешается ввоз до 5 кг такой продукции в заводской упаковке в расчете на одного человека. Подробнее.
12 Сколько товаров разрешено ввозить в Россию без уплаты пошлин?
С 1 января 2019 года лимит на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования в Россию снизится до 500 евро. По весу ограничение снизят с 50 до 25 кг.
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