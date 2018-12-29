В Финляндию — на каникулы. Что нужно знать, чтобы путешествие прошло гладко

1 Как не встать в пробку?

Желающих попасть в Финляндию много, поток автомобилей в праздничные дни превышает пропускную способность российских пунктов пропуска вдвое, а то и втрое, а у финнов не хватает контролёров на паспортном контроле. Обе стороны, конечно, обещают усилиться, но совет здесь один: запаситесь терпением и по возможности избегайте часов пик. Ожидается, что петербуржцы массово рванут в Финляндию 29 и 30 декабря с 16:00 до полуночи, а после Нового года на выезде из России самые длинные пробки соберутся 2, 3, 4 января с 8:00 до 16:00. Возвращаться домой россияне будут 6, 7 и 8 января в период с 16:00 до 00:00.

Автомобилисты делятся друг с другом информацией о пробках на портале nagranitse.ru, примерную оценку ситуации даёт приложение Granitsa Online. Актуальную обстановку на финской стороне показывают также камеры на финской границе.