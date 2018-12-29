В Крыму открыли движение по участку новой трассы «Таврида»

Первую очередь трассы «Таврида» открыли утром 29 декабря в Крыму. По участку проехал глава республики Сергей Аксенов.

Как сообщает РБК, открыты первые 27,5 км из 190. Оставшиеся 162,5 км обещают открыть до конца 2019 года. Сейчас машины могут проехать из Симферополя в Белогорск.

Напомним, четырехполосная дорога соединит Керчь, Крымский мост с Симферополем и Севастополем. Подрядчик – АО «ВАД». Стоимость проекта – 166 млрд руб.

Это третий завершаемый крупный инфраструктурный проект на полуострове в уходящем году. Весной в Симферополе открыли новый терминал аэропорта, весной же открыли движение легкового транспорта по Крымскому мосту.