Два человека-«невидимки» погибли в ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога

Третье смертельное ДТП произошло в Бокситогорском районе Ленинградской области за три дня. В общей сложности погибли четыре человека.

Как сообщили 29 декабря в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, накануне около 21:40 на 334-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога 37-летний водитель тягача «МАН» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух мужчин-пешеходов. Оба скончались на месте до прибытия бригады скорой помощи.

Один погибший – 1981 года рождения, ровесник водителя. Данные второго устанавливаются, на вид ему 30 – 35 лет, добавляет группа «Дорожный инспектор» «ВКонтакте» со ссылкой на районный отдел ГИБДД.

«Голосовать, находясь на проезжей части, да ещё и в тёмной одежде без световозвращающих элементов – не самая хорошая идея», – отмечает «Дорожный инспектор».

Напомним, 27 декабря на 348-м километре той же трассы произошло два лобовых столкновения с двумя фурами. В первом погиб один человек и пятеро пострадали. 26 декабря под Бокситогорском водитель ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу, врезался в манипулятор и погиб.