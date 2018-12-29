Китай отпустил одного из канадских «заложников». Их задержали после ареста финдиректора Huawei в Северной Америке

Канадская гражданка, к которой у китайских властей возникли претензии в начале этого месяца, освобождена и уже вернулась на родину. А вот силовики в Канаде не спешат опускать дочь основателя Huawei из-под стражи.

Преподаватель Сара Макивер была задержана в Китае по причине проблем с разрешением на работу, однако через несколько дней ее отпустили. Об этом 29 декабря CNN рассказали в министерстве иностранных дел и международной торговли Канады.

Премьер-министр этой североамериканской страны Джастин Трюдо заявил, что задержание уже третьего канадского гражданина подряд за последнее время не связано с арестом по требованию США дочери основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу.

Представитель МИД КНР Хуа Чунин, в свою очередь, рассказала, что Макивер был выписан штраф за нелегальное трудоустройство. Она отметила, что дело канадского учителя действительно отличается от историй двух других граждан Канады, которых спецслужбы Поднебесной подозревают в угрозе национальной безопасности.

Напомним, что дочь основателя Huawei и финансового директора компании Мэн Ваньчжоу задержали 1 декабря по требованию США. Там ее подозревают в нарушении санкций против Ирана и добиваются ее экстрадиции. По версии американских правоохранительных органов, Huawei направляет произведенные в США товары в Иран и другие находящиеся под санкциями страны в обход требований Вашингтона. Власти Китая потребовали от Канады отпустить Ваньчжоу, чтобы обеспечить ее законные права. В заявлении МИД говорилось, что «в противном случае это приведет к серьезным последствиям, за которые будет ответственна канадская сторона». Через какое-то время власти Поднебесной задержали трех граждан Канады. В СМИ это прозвали «дипломатией заложников». На этом фоне госучреждения США, а также ряда других стран решили отказаться от продукции Huawei.