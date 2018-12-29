Пьяный загул кончился в туалете фотостудии в Калининском районе. Голую девушку увезли в больницу, ее спутника - в отдел

Сотрудники фотостудии в Калининском районе Петербурга в мужском туалете ночью 29 декабря с удивлением обнаружили не знакомую им девушку. Она была пьяна, раздета и ранена. Затащившего ее туда молодого человека задержали за хулиганство.

По информации «Фонтанки», женские всхлипы из мужского туалета в фотостудии на улице Михайлова, 19, администратор услышал после полуночи 29 декабря. В уборной сотрудники увидели девушку без одежды, она была пьяна и окровавлена. Пока ее забирали медики, молодые люди посмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них они увидели, как девушку в помещение затаскивает неизвестный мужчина. Спустя некоторое время неизвестный оттуда ушел.

Предполагаемого героя записи вскоре задержали – возле того же дома на Михайловской улице. Пока ему предъявили только мелкое хулиганство.

Девушку отправили отсыпаться в отделение токсикологии НИИ скорой помощи, она находится в удовлетворительном состоянии.