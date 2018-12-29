Вскрытые «Жигули» и битый каршеринг – массовое ДТП на ярком и пустом Невском

За два дня до Нового года Невский проспект «украсила» «инсталляция» из четырёх битых машин. Ночное ДТП оказалось серьёзным: тяжело пострадавшего увезли ещё до прибытия сотрудников ГИБДД, а вот «тяжело нетрезвого» нашли прямо на месте. Ещё одна серьёзная авария случилась на набережной Невы, где так любят гонять.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, 29 декабря в 5:05 на Невском проспекте, 30, около канала Грибоедова, столкнулись четыре транспортных средства, двигавшиеся в попутном направлении. Один человек в крайне тяжёлом состоянии был доставлен в Мариинскую больницу. Один из водителей находится в состоянии алкогольного опьянения. Степень вины участников установят следователи.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» называют среди участников «Жигули» (ВАЗ-2104), BMW Х5 и каршеринговый «КИА Соул». Пишут, что пьян был якобы пользователь каршеринга. По словам очевидца, «КИА» влетела в «четвёрку», а ту откинуло в «БМВ». По фотографиям можно предположить, что «Жигули» вскрывали спасатели, чтобы извлечь пострадавшего.

«В 8 утра стояла ещё пробка», – отмечает пользователь Денис. «В 8:20 они ещё схему зарисовывали», – добавляет Елизавета.

Отметим, что среди автомобилистов есть устойчивое мнение о том, что каршеринговые машины чрезмерно часто попадают в ДТП. Действительно, прошлой ночью было как минимум три такие аварии, причём две из них ещё и с такси.

Незадолго до происшествия на Невском случилось ещё одно серьёзное ДТП. Около 4 часов утра на Свердловской набережной, 18, 27-летний мужчина за рулём «Фольксвагена» врезался в рекламный щит. Тяжелые травмы получили и сам водитель, и его 34-летний пассажир, сообщает отдел пропаганды УГИБДД.