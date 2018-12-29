Заблокированный после схода снежной лавины житель Приамурья подает сигналы фонарем

Житель Хабаровского края, заблокированный в штольне при сходе лавины, подает спасателям сигналы. Сотрудник золотодобывающего предприятия в Многовершинном находится в бытовке и светит фонарем, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю

При этом ведомству стало известно еще об одном человеке, попавшем в снежный плен. Таким образом, общее число накрытых лавиной составило 11 человек, а не 10. Два человека погибли, еще двое считаются пропавшими без вести.

Напомним, ЧП на севере региона произошло утром 29 декабря. В регионе в связи со сходом лавины объявлен режим ЧС. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ).