Квартира недели от ГК «Лидер Групп»

«Лидер Групп»

Квартира с кладовкой или гардеробной?

Зачем выбирать что-то одно, если есть возможность иметь и то, и другое. Достаточно выбрать 3-х комнатную квартиру евроформата площадью 75,4 кв.м. Сразу две комнаты в этой планировке не имеют смежных стен с соседями – есть возможность выбора, где разместить спальню или детскую.

А теперь о фишке! В коридоре площадью почти 14 кв.м. есть два многофункциональных помещения, которые можно использовать под кладовую и гардеробную.

Более подробно об этой и других квартирах можно узнать на официальном сайте компании https://lidgroup.ru/ или по телефонам отдела продаж: +7 (812) 336-0-336 и 8-800-333-00-78 (бесплатно на территории РФ).

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Справка о компании «Лидер Групп»

ЖК VITAMIN – застройщик жилищно-строительный кооператив «Айвазовский», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/vitamin/