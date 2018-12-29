Россияне просят у Деда Мороза нематериального — здоровья и мира

Нематериального попросили бы россияне у Деда Мороза. Ответ про деньги занял только третье место в предновогоднем опросе ВЦИОМ. С его итогами социологи знакомят 29 декабря.

Главным подарком респонденты (37%) назвали здоровье для себя, родственников и всех людей (37%). Этот ответ в основном выбирали люди в возрасте от 60 лет и старше, а также женщины.

10% попросили бы у Деда Мороза мира во всем мире.

Замыкает тройку вариант ответа про материальное благополучие — об этом, не стесняясь, заявили 9% опрошенных, в основном молодежь.

Следом идут: квартира (5%), карьерный рост и повышение зарплаты (5%), благополучие для всех людей (5%), процветание и стабильность России (4%), счастье, повышение пенсий и уровня жизни (по 3%).

Затруднились с ответом 10% респондентов.

«Молодые мечтают о деньгах, достойной и интересной работе, средние поколения – о зарплате и карьере, о квартире, даче, машине и семейном благополучии, а старшие – о здоровье и мире, – прокомментировал руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов. – И в целом жизнь бьет тем же ключом, как всегда и было. Значит, все нормально! Жизнь продолжается. С Новым годом!»