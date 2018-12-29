Напавшего на школу с топором подростка из Улан-Удэ направили на принудительное лечение

На принудительное лечение отправил суд Улан-Удэ подростка, напавшего на школу в январе уходящего года.

Как сообщает 29 декабря телеканал "Дождь", юноша признан невменяемым.

Напомним, ЧП в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник из поселка Сосновый Бор пришел в школу с топором. Он напал на учеников и педагога, а потом поджег класс. Он нанес ранения и самому себе.

Тогда пострадали семь человек. Кроме самого юноши к уголовной ответственности привлечены двое его одноклассников. Их следствие видит подельниками.