Происшествия
Напавшего на школу с топором подростка из Улан-Удэ направили на принудительное лечение
На принудительное лечение отправил суд Улан-Удэ подростка, напавшего на школу в январе уходящего года.
Как сообщает 29 декабря телеканал "Дождь", юноша признан невменяемым.
Напомним, ЧП в Бурятии произошло 19 января. Девятиклассник из поселка Сосновый Бор пришел в школу с топором. Он напал на учеников и педагога, а потом поджег класс. Он нанес ранения и самому себе.
Тогда пострадали семь человек. Кроме самого юноши к уголовной ответственности привлечены двое его одноклассников. Их следствие видит подельниками.
Справка:
В уходящем году по России прокатилась волна нападений школьников на одноклассников и учителей. В январе подростки атаковали педагога и детей из младшего класса в пермской школе №1267. В том же месяце случилась и трагедия в Улан-Удэ. Однако самой резонансной оказалась октябрьская стрельба в керченском колледже: жертвами 18-летнего стрелка стал 21 человек. В Госдуме связывают это с негативным влиянием запрещённого контента в Сети. 5 декабря в заключительном чтении был принят закон Ирины Яровой о защите детей от сообществ, посвященных скулшуттингу (стрельбе в школе).