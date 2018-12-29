РПЦ разрешила причащаться в «русском» монастыре на Афоне

Русская православная церковь разрешила своей пастве причащаться в одном монастыре на Афоне. Это Свято-Пантелеимонов монастырь, часто называемый «русским». Правда, действует разрешение только на мирян, священников оно не касается.

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире канала «Россия-24».

«Он [монастырь] принадлежит Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться святых Христовых Таин», – заявил владыка.

Напомним, в связи с решением Фанара о предоставлении автокефалии украинской церкви РПЦ объявила о запрете на евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Священникам и мирянам больше нельзя приступать к Чаше в храмах, подчиняющихся Вселенскому патриарху. Наиболее ощутим этот запрет на Афоне — популярном месте паломничества в православном мире.

Ранее стало известно, что российские бизнесмены потратили на реставрацию и содержание монастырей на Афоне с 2005 года более 200 млн долларов. Любят Святую Гору и петербургские чиновники.