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Общество
29.12.2018 09:50
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РПЦ разрешила причащаться в «русском» монастыре на Афоне

Русская православная церковь разрешила своей пастве причащаться в одном монастыре на Афоне. Это Свято-Пантелеимонов монастырь, часто называемый «русским». Правда, действует разрешение только на мирян, священников оно не касается.  

Об этом заявил глава отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире канала «Россия-24».  

«Он [монастырь] принадлежит Константинопольской церкви, как и все афонские монастыри, но мы знаем, что этот монастырь строился русскими монахами на русские деньги, там русское и украинское монашеское братство, там богослужение совершается на славянском языке, и те миряне из Русской православной церкви, которые будут посещать этот монастырь, они там могут причащаться святых Христовых Таин», – заявил владыка. 

Напомним, в связи с решением Фанара о предоставлении автокефалии украинской церкви РПЦ объявила о запрете на евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Священникам и мирянам больше нельзя приступать к Чаше в храмах, подчиняющихся Вселенскому патриарху. Наиболее ощутим этот запрет на Афоне — популярном месте паломничества в православном мире. 

Ранее стало известно, что российские бизнесмены потратили на реставрацию и содержание монастырей на Афоне с 2005 года более 200 млн долларов. Любят Святую Гору и петербургские чиновники.

 

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