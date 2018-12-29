Несмотря на санкции, оборот товаров между Россией и США показал рост на 16%

О росте на 16% товарооборота между Россией и США сообщил российский посол Анатолий Антонов. По его данным, за 10 месяцев текущего года показатель вырос до 23,3 млрд долларов. Несмотря на санкции, Штаты — в первой тройке стран, направляющих прямые инвестиции в Россию.

«Но эти факты, как мы постоянно подчеркиваем, не отражают реального потенциала, который есть у наших стран в сфере экономического взаимодействия», — приводит слова дипломата 29 декабря «Коммерсантъ».

Как говорит Антонов, американские бизнесмены не скрывают своего беспокойства в связи с ограничительными мерами собственного правительства. При этом уходить с российского рынка не хотят.

«Дают высокую оценку нашим усилиям по макроэкономической стабилизации и нацеленности на улучшение инвестиционного климата. Активно изучают возможности локализации и развития производства в России. Доказательство — увеличивающийся двусторонний товарооборот», — говорит посол.