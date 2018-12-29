Игры с розеткой закончились для двухлетнего петербуржца больницей. Подходящим для забавы он счел шуруп

В тяжелом состоянии после удара током в петербургской больнице оказался ребенок двух лет. Малыш играл со строительной фурнитурой возле розетки.

По информации «Фонтанки», ребенка медики забрали из квартиры на Гражданском проспекте около половины второго дня 28 декабря. Двухлетний мальчик засунул в розетку шуруп и получил серьезные травмы. Он находится в реанимации детской городской больницы №2 в тяжелом состоянии.