Спецпосланник ООН боится укрепления позиций боевиков после ухода США из Сирии

О риске укрепления позиций террористов в Сирии после вывода войск США заявил спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.

Для сирийских курдов наступает «трудный момент», так как они вскоре лишатся поддержки со стороны Штатов, считает Мистура. При этом политик допустил участие Вашингтона в урегулировании ситуации в арабской республике на демократическом уровне. Спецпосланник отметил, что сирийские курды — «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать», передает 29 декабря РБК.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что американский президент распорядился вывести военный контингент из САР. Дональд Трамп объяснил свое решение победой над запрещенным «Исламским государством». Боевиков политик назвал «единственной причиной пребывания войск» США в Сирии. Президент заявил о том, что Штаты не хотят быть «полицейским Ближнего Востока»: он считает, что другие страны смогут самостоятельно ликвидировать остатки боевиков.