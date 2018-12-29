Спецпосланник ООН боится укрепления позиций боевиков после ухода США из Сирии
О риске укрепления позиций террористов в Сирии после вывода войск США заявил спецпосланник генсека ООН в Сирии Стаффан де Мистура.
Для сирийских курдов наступает «трудный момент», так как они вскоре лишатся поддержки со стороны Штатов, считает Мистура. При этом политик допустил участие Вашингтона в урегулировании ситуации в арабской республике на демократическом уровне. Спецпосланник отметил, что сирийские курды — «очень важный компонент в Сирии, который нельзя ни в коем случае игнорировать», передает 29 декабря РБК.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что американский президент распорядился вывести военный контингент из САР. Дональд Трамп объяснил свое решение победой над запрещенным «Исламским государством». Боевиков политик назвал «единственной причиной пребывания войск» США в Сирии. Президент заявил о том, что Штаты не хотят быть «полицейским Ближнего Востока»: он считает, что другие страны смогут самостоятельно ликвидировать остатки боевиков.
Справка:
Сирию покинут 2 тыс. американских военнослужащих, при этом там останутся советники, работающие с курдами и умеренной оппозицией, также Вашингтон сохранит военную базу в Эт-Танфе. Как узнал Reuters, американские ВВС также прекратят наносить авиаудары по террористам.
С решением Трампа не согласился глава Пентагона Джеймс Мэттис и подал в отставку, вскоре уволился спецпредставитель президента по борьбе с ИГ Бретт Макгурк. Трамп назвал уход последнего «позерством», а Мэттису напомнил о том, как дал ему «второй шанс» после того, как экс-президент Барак Обама снял его с поста главы Центрального командования ВС США. Новым главой Пентагона станет заместитель Мэттиса Патрик Шанахан.
В Кремле заявили, что не склонны переоценивать роль США в победе на ИГ в Сирии, президент Франции Эмманюэль Макрон остался разочарован решением Трампа, указав ему на то, что «союзник должен быть надежным», а турецкий лидер Реджеп Эрдоган решил временно отложить наступление в Сирии.