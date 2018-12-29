Алкоголь и крепкая женская рука отправили петербуржца в последний полет. Он сидел за изнасилование, она - за покушение на убийство

Тело мужчины в одном нижнем белье было найдено под окнами гостиницы в Красногвардейском районе Петербурга ночью 28 декабря. Вспыльчивая дама вытолкала любовника из окна. Она уже знакома со 105-й статьей Уголовного кодекса.

Как стало известно «Фонтанке», пара проводила вместе время в гостинице «Ладога», что на проспекте Шаумяна. После полуночи разговор под алкоголем зашел не в ту сторону, и вскоре 39-летний петербуржец оказался на асфальте. На обнаженное тело обратили внимание другие постояльцы, через некотрое время полиция поднялась в номер на пятом этаже. Там оперативники нашли 37-летнюю петербурженку, ее задержали в качестве подозреваемой по уголовному делу по статье «убийство».

По данным нашего издания, в 2006 году женщина получила шесть лет колонии за соучастие в покушении на убийство. Она также привлекалась за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и хранение наркотиков.

Не был безгрешен и ее возлюбленный. Мужчина успел побывать в колонии за грабеж, изнасилование и сопряженные с ним деяния.