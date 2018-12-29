В Хабаровском крае сошла лавина: двое погибших, двое без вести пропавших

Три снежных лавины сошли в Хабаровском крае. Под завал попали десять человек – двое из них погибли.

Как сообщает РИА Новости, ЧП произошло утром 29 декабря. На штольне открытого типа горнодобывающего предприятия в поселке Многовершинный сошли три лавины. Одна заблокировала дорогу, две накрыли людей.

Под завалами оказались десять человек. Большинство из них, восемь, уже нашли — один был мертвым. Остальных доставили в больницу в тяжелом состоянии, где один человек умер.

Еще двое считаются пропавшими без вести.

На месте завала работает группа сотрудников предприятия численностью около 50 человек. Техника на место пробиться не может, поскольку глубина снега — выше двух метров. Для воздушного транспорта нелетная погода.

По факту уже возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности». В районе ввели режим ЧС.

Напомним, это второе природное ЧП в Хабаровском крае за декабрь. В середине месяца в Верхнебуреинском районе зафиксированы «значительные ландшафтные изменения»: на одной из сопок больше нет макушки и растительности. Также завалено русло реки Буреи. Местные власти считают, что причиной этого был упавший метеорит. Ученые настаивают, что сошел оползень.